La sorpresa final de Jorge Luengo a Roberto Leal: mentalismo con un giro inesperado

Algunos se habrán quedado con la boca abierta, otros con una sonrisa. Lo que es seguro es que Jorge Luengo ha dejado a todos alucinados con el juego de mentalismo que ha realizado como broche a esta visita a Pasapalabra. Además, como en el programa anterior, ha demostrado que la magia puede tener al humor como gran aliado.

En esta ocasión, como Roberto Leal ha vuelto a ser su ayudante, ha hecho un guiño a su pasión por el dibujo. Le ha sorprendido con tarjetas de muchos colores. El presentador los ha ido eligiendo al azar y Jorge ha asociado dicha carta a una prenda de ropa: camiseta, tirantes, pantalón y calcetines.

Al principio de todo, el ilusionista le había dado a Roberto un sobre cerrado. El presentador, al abrirlo, ha descubierto a un personaje que cumplía totalmente esa asociación de colores y prendas. Pero Jorge aún tenía un giro mágico e inesperado: para sorpresa de todos, él mismo llevaba esa ropa. ¡Él era el del dibujo! ¿Cómo es posible? ¡Dale al play!