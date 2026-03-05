Antena3
Mejores momentos | 5 de marzo

La sorpresa final de Jorge Luengo a Roberto Leal: mentalismo con un giro inesperado

El presentador le ha pedido que al ilusionista que hiciera magia antes de su despedida de Pasapalabra, y el invitado ha jugado esta vez con la ropa y los colores.

La sorpresa final de Jorge Luengo a Roberto Leal

Alberto Mendo
Algunos se habrán quedado con la boca abierta, otros con una sonrisa. Lo que es seguro es que Jorge Luengo ha dejado a todos alucinados con el juego de mentalismo que ha realizado como broche a esta visita a Pasapalabra. Además, como en el programa anterior, ha demostrado que la magia puede tener al humor como gran aliado.

La locura de Jorge Luengo con Roberto Leal

En esta ocasión, como Roberto Leal ha vuelto a ser su ayudante, ha hecho un guiño a su pasión por el dibujo. Le ha sorprendido con tarjetas de muchos colores. El presentador los ha ido eligiendo al azar y Jorge ha asociado dicha carta a una prenda de ropa: camiseta, tirantes, pantalón y calcetines.

Al principio de todo, el ilusionista le había dado a Roberto un sobre cerrado. El presentador, al abrirlo, ha descubierto a un personaje que cumplía totalmente esa asociación de colores y prendas. Pero Jorge aún tenía un giro mágico e inesperado: para sorpresa de todos, él mismo llevaba esa ropa. ¡Él era el del dibujo! ¿Cómo es posible? ¡Dale al play!

