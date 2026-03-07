Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

Patricia Conde es toda una luchadora y así lo está demostrando programa a programa en El Desafío. La concursante ha brillado protagonizando una increíble coreografía junto al cuerpo de baile del programa.

Un número que le ha dado los tres dieces del jurado en una noche gafada para sus compañeros de El Desafío.

Patricia Conde se ha mostrado entusiasmada tras ganar la gala porque ha sido una semana complicada. “Me dieron la coreografía por fascículos” ha confesado la concursante.

La presentadora está muy contenta tras recibir los tres dieces del jurado y muestra su sorpresa al descubrir que posición ocupa en el ranking general.