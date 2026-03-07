Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido extra

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

La presentadora ha resaltado en una noche en la que muchos de sus compañeros han fallado en sus pruebas.

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde es toda una luchadora y así lo está demostrando programa a programa en El Desafío. La concursante ha brillado protagonizando una increíble coreografía junto al cuerpo de baile del programa.

¡Espectacular! La elegancia de Patricia Conde con su baile de El Desafío

Un número que le ha dado los tres dieces del jurado en una noche gafada para sus compañeros de El Desafío.

Patricia Conde se ha mostrado entusiasmada tras ganar la gala porque ha sido una semana complicada. “Me dieron la coreografía por fascículos” ha confesado la concursante.

La presentadora está muy contenta tras recibir los tres dieces del jurado y muestra su sorpresa al descubrir que posición ocupa en el ranking general.

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la novena gala de El Desafío: “No he dormido pensando en lo que podía fallar”

El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés

VÍDEO INÉDITO: El inesperado encuentro de Joaquín con un fan japonés: “¡Con la camiseta del Valencia!”

El emotivo mensaje a Miguel Ángel Muñoz

La emotiva felicitación de Daniel Illescas y Eva Soriano a Miguel Ángel Muñoz: “Tata estaría muy orgullosa”

Alejandro, concursante de Pasapalabra
Primera entrevista

El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala
Clasificación | Programa 9

Daniel Illescas, nuevo líder en la clasificación general tras la novena gala

fresas
Triunfa en la cocina

¡Llega la temporada de fresas! Descubre todas las recetas que ha elaborado Arguiñano con este fruto tan deseado

Karlos Arguiñano ha elaborado gran cantidad de recetas con fresas, ese fruto rojo tan deseado y que ahora podemos disfrutar porque ya es su temporada.

Tamara Falcó
Lo confiesa

El detalle que Tamara Falcó no logra hacer para Íñigo Onieva: “No soy la más femenina para ese tipo de cosas”

La tertuliana de El Hormiguero ha desvelado que quiere tener un precioso gesto con su marido, pero que siempre se le complica, esperando que “en algún año de estos” lo consigue.

Envejecer siendo feliz

Claves para envejecer siendo feliz, según el doctor Luis Rojas Marcos: "A partir de los 65, tendemos a recordar solo lo positivo"

Jacobo y Bea, concursantes de Atrapa un millón

Dos profes, una historia de amor muy curiosa, y un millón como botín: esta noche, nuevo programa de Atrapa un millón

Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

Patricia Conde brilla en una gala llena de fracasos en los desafíos

Publicidad