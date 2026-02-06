Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

Antena3
Los dos concursantes terminan su experiencia tras 307 duelos juntos, una cifra que supone también un récord histórico en el programa.

Alberto Mendo
Pasapalabra ha tenido la suerte de haber contado con una pareja ejemplar tanto por su nivel como por su deportividad. Manu y Rosa han dado una auténtica lección de compañerismo durante 307 programas, la marca en la que dejan su récord de longevidad, y han vuelto a hacerlo en el momento en el que la coruñesa se ha convertido en la nueva ganadora de Pasapalabra al conquistar el mayor bote en la historia del concurso, 2.716.000 euros.

Durante la celebración de este hito histórico, Roberto Leal ha querido destacar “el cariño y el respeto” que tiene a los dos. Por eso, ha invitado a Rosa a compartir este momento con su compañero. “Ha sido un placer competir contigo, al final es el tipo de rivalidad que te hace ser mejor porque te empuja a mejorar”, ha afirmado la concursante.

La nueva campeona ha ido incluso más allá en su elogio a Manu: “Te lo merecías tanto o más”. El madrileño ha correspondido estas bonitas palabras: “Cuando compites con los mejores, puedes perder”. Además, visiblemente emocionado y al borde de perder la voz, ha añadido: “La vida es así, pero continúa”. Por último, ha reiterado a Rosa su “enhorabuena”.

