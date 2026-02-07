Agustín y Emilio, dos amigos tan parecidos que hasta Manel Fuentes les confunde en Atrapa un millón: “Dan miedo”

Agustín y Emilio abren este programa de Atrapa un millón con mucha simpatía y dejando alucinado a Manel Fuentes. Son dos amigos de Sevilla con un parecido físico innegable, lo que hace que a menudo los confundan. Son inseparables desde que se conocieron en el hospital por su profesión, pues ambos son psiquiatras, aunque aún más les une su pasión por el Betis, equipo del que son seguidores.

Si logran ganar dinero, les gustaría montar una clínica de psicoterapia para poder dar ayuda a todo el que la necesite. Son conscientes de las limitaciones de la Sanidad pública en cuestiones de salud mental y les gustaría poder llegar donde ésta no llega.

También llegan con muchos sueños Mariaje y Gaizka. Son una madre y un hijo que vienen de Vizcaya. Ella es peluquera y reivindica la labor social que hacen los de su gremio: escuchar y hacer de psicólogos además de ponernos guapos. Por su parte, Gaizka es profesor de primaria en un colegio.

Llegan a Atrapa un millón con dos objetivos distintos pero relacionados con la vivienda: Mariaje quiere acabar de pagar la hipoteca y Gaizka desea comprarse un piso con su novia.