"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

Joaquín, Susana, Daniela y Salma vivirán una aventura en un parque de atracciones de Japón dónde el miedo se apoderará de ellos al tener que cruzar el pasaje de terror. No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Carmen Pardo
Publicado:

Tras su aventura en Tokio, la familia Sánchez Saborido continuará su aventura por Japón. En esta ocasión vivirán las experiencias más extremas en un parque de atracciones japones.

Joaquín avisa a su familia al mirar el cartel del pasaje del terror, "sabes lo que pone aquí, te vas a cagar de miedo" les ha advertido Joaquín a su mujer y a sus hijas ante de disfrutar la atracción.

Daniela ha bromeado sobre la valentía de su padre en la atracción japonesa, "padre más chulo, el padre más chulo, el padre más cagón vamos" han confirmado sus hijas tras vivir la experiencia del pasaje de terror junto a su padre.

No te pierdas El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

