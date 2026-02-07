Clasificación | Programa 5
Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío
La sexta edición de El Desafío está dejando momentos muy especiales, con actuaciones increíbles que han hecho que haya varios ganadores a lo largo de los programas. El ranking ha quedado muy apretado y podrá dar una sorpresa en el próximo programa.
La tabla la sigue liderando Willy Bárcenas, quien no cede el primer puesto con espectaculares actuaciones. El cantante tiene a tan solo un punto al actual ganador del quinto programa, seguidos por José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea.
La clasificación la cierran Eva Soriano, quien pese a sus buenas actuaciones no está consiguiendo superar los retos de sus compañeros. María José Campanario es la segunda por la cola, lista que cierra Eduardo Navarrete con una puntuación de 44 puntos.
No te pierdas el sexto programa para conocer los posibles cambios de posición y las alucinantes pruebas de los concursantes.
