Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

La tabla la sigue liderando Willy Bárcenas, quien no cede el primer puesto con espectaculares actuaciones. El cantante tiene a tan solo un punto al actual ganador del quinto programa, seguidos por José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea.

La clasificación la cierran Eva Soriano, quien pese a sus buenas actuaciones no está consiguiendo superar los retos de sus compañeros. María José Campanario es la segunda por la cola, lista que cierra Eduardo Navarrete con una puntuación de 44 puntos.

No te pierdas el sexto programa para conocer los posibles cambios de posición y las alucinantes pruebas de los concursantes.