Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Clasificación | Programa 5

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

La sexta edición de El Desafío está dejando momentos muy especiales, con actuaciones increíbles que han hecho que haya varios ganadores a lo largo de los programas. El ranking ha quedado muy apretado y podrá dar una sorpresa en el próximo programa.

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

La tabla la sigue liderando Willy Bárcenas, quien no cede el primer puesto con espectaculares actuaciones. El cantante tiene a tan solo un punto al actual ganador del quinto programa, seguidos por José Yélamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea.

La clasificación la cierran Eva Soriano, quien pese a sus buenas actuaciones no está consiguiendo superar los retos de sus compañeros. María José Campanario es la segunda por la cola, lista que cierra Eduardo Navarrete con una puntuación de 44 puntos.

No te pierdas el sexto programa para conocer los posibles cambios de posición y las alucinantes pruebas de los concursantes.

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Las lágrimas de Daniel Illescas y Juandi Alcázar tras protagonizar la mejor apnea de la historia de El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

La promesa de Rosa que se convertirá en su primer capricho con el bote de Pasapalabra: viajar con su hermana “por toda Argentina”

La promesa de Rosa que se convertirá en su primer capricho con el bote de Pasapalabra: viajar con su hermana “por toda Argentina”

Agustín y Emilio, concursantes de Atrapa un millón
Avance | A las 22:00 horas

Agustín y Emilio, dos amigos tan parecidos que hasta Manel Fuentes les confunde en Atrapa un millón: “Dan miedo”

Karlos Arguiñano
¡Atento al tiempo!

Karlos Arguiñano señala los minutos exactos para cocinar los calamares: “Se quedan muy tiernos”

Nutriman
NUTRIMAN

El kit básico de alimentos para afrontar un temporal: ¿qué debemos tener en casa para evitar sustos?

Los temporales y los cortes de carreteras pueden vaciar estanterías. Por eso, Luis Alberto Zamora explica qué alimentos conviene tener en casa para evitar desabastecimientos, pero sin caer en el acopio excesivo.

Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea
Crónica | Programa 5

Daniel Illescas coronado nuevo rey de la apnea y la valentía de Edurne en el quinto programa de El Desafío

El nivel del programa va aumentando gala tras gala, con unos retos impecables, la quinta gala ha estado marcada por la sobrenatural marca en la apnea de Daniel Illescas.

Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces

Daniel Illescas gana el quinto programa de El Desafío con pleno de dieces: “Va para esos niños en riesgo de exclusión social a los que el mar les ayuda”

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario

Pilar Rubio gasta su botón de la injusticia con María José Campanario: “La suerte no te ha acompañado como debería”

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea

La bonita dedicatoria de Daniel Illescas a la madre de Juandi Alcázar tras su histórica apnea: “Mientras entrenábamos, ella estaba en el hospital”

Publicidad