Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Mejores momentos | 5 de febrero

El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

El madrileño pone fin a su experiencia en el concurso dejando su récord de longevidad en 437 programas, de los que se lleva un premio acumulado de 270.600 euros.

El conmovedor mensaje de Manu

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El hito del nuevo bote de Pasapalabra conquistado por Rosa supone una doble despedida: la de la propia campeona y la de Manu. El madrileño termina esta experiencia sin el broche que habría deseado, aunque dejando su nombre escrito en letras de oro como su compañera. Suyos son varios de los récords del concurso, con especial mérito para el de permanencia: 437 programas. Será muy difícil superarle.

Roberto Leal, en medio de la celebración de Rosa , ha destacado “el cariño y el respeto” que tiene a los dos. De hecho, son la pareja más longeva en la historia de Pasapalabra, una marca que dejan en 307 duelos juntos. Durante todo este tipo, se han convertido también en un ejemplo de deportividad, un compañerismo que han demostrado también en este momento inolvidable. “Te lo merecías tanto o más”, le ha dicho la coruñesa a Manu.

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

El concursante, emocionado, ha reconocido: “Cuando compites con los mejores, puedes perder”. Ya al borde de perder la voz, ha añadido: “La vida es así, pero continúa”. Por último, ha reiterado a Rosa su “enhorabuena”.

Roberto, dirigiéndose directamente a Manu, ha recordado que ha estado luchando por el bote desde que empezó con 100.000 euros al día siguiente del hito de Óscar Díaz. “Eres uno de los concursantes más importantes en la historia de este programa y una grandísima persona”, ha afirmado el presentador.

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El conmovedor mensaje de Manu

El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de febrero

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de febrero

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’
Mejores momentos | 5 de febrero

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

“Tú fuiste parte del grupo”, ha bromeado Roberto Leal con el concursante por su parecido con Nick Carter.

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”
Mejores momentos | 5 de febrero

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

El concursante se ha reencontrado con el actor y escritor, con quien guarda un parecido innegable, y esta vez en el mismo equipo en Pasapalabra.

Disfruta de la entrevista completa a Rosa y Manu en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Rosa y Manu en El Hormiguero

El 'pantone acaramelado' con el que Marron ha sorprendido a Rosa y Manu en El Hormiguero

El 'pantone acaramelado' con el que Marron ha sorprendido a Rosa y Manu en El Hormiguero

Manu y Rosa revelan cuánto han estudiado para Pasapalabra: "He tenido días de 12 o 14 horas"

Manu y Rosa revelan cuánto han estudiado para Pasapalabra: "He tenido días de 12 o 14 horas"

Publicidad