El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

El hito del nuevo bote de Pasapalabra conquistado por Rosa supone una doble despedida: la de la propia campeona y la de Manu. El madrileño termina esta experiencia sin el broche que habría deseado, aunque dejando su nombre escrito en letras de oro como su compañera. Suyos son varios de los récords del concurso, con especial mérito para el de permanencia: 437 programas. Será muy difícil superarle.

Roberto Leal, en medio de la celebración de Rosa , ha destacado “el cariño y el respeto” que tiene a los dos. De hecho, son la pareja más longeva en la historia de Pasapalabra, una marca que dejan en 307 duelos juntos. Durante todo este tipo, se han convertido también en un ejemplo de deportividad, un compañerismo que han demostrado también en este momento inolvidable. “Te lo merecías tanto o más”, le ha dicho la coruñesa a Manu.

El concursante, emocionado, ha reconocido: “Cuando compites con los mejores, puedes perder”. Ya al borde de perder la voz, ha añadido: “La vida es así, pero continúa”. Por último, ha reiterado a Rosa su “enhorabuena”.

Roberto, dirigiéndose directamente a Manu, ha recordado que ha estado luchando por el bote desde que empezó con 100.000 euros al día siguiente del hito de Óscar Díaz. “Eres uno de los concursantes más importantes en la historia de este programa y una grandísima persona”, ha afirmado el presentador.