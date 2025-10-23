Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 8

Piscinazo de El bloque: doble caída en una sola ronda por mezclar perros y gatos

Ángela e Isabel se han dado un chapuzón que ha dejado mermado al equipo: del quinteto familiar, sólo resiste un matrimonio. ¡Sobrevive la mitad de la segunda planta!

Piscinazo de El bloque: doble caída en una sola ronda por mezclar perros y gatos

Publicidad

La familia de El bloque ha demostrado en Juego de pelotas que se lleva muy bien, nada del dicho ‘como el perro y el gato’. Sin embargo, ha acabado escaldada en la segunda ronda precisamente por mezclar ambas mascotas. ¡Dos de sus jugadoras han caído a la vez a la piscina! Seguro que apoyarían la propuesta que justo antes había hecho Joteros del Pilar.

¿Juanra Bonet aceptará? La propuesta de Joteros del Pilar que revoluciona Juego de pelotas

El equipo malagueño ha jugado con el tema ‘animales’ y ha tenido que acertar cuáles son razas de perro. Con muchas dudas, han dejado vacías las rampas de Terranova y Sapsali. Con las respuestas confirmadas, las pelotas han caído en dos bloques. Mercedes y Nito se han salvado, pero quedaba por desvelarse sólo una opción correcta… y aún debían caer tres pelotas.

Ángela e Isabel se han dado cuenta de que sólo una podía ya salvarse, pero ha ocurrido el peor de los casos: ¡las dos se han dado un chapuzón! Juanra Bonet les ha explicado que Pixie Bob y Tonquinés son razas de gato. Por lo tanto, de El bloque, ya sólo queda seco un matrimonio, la mitad de la segunda planta. ¡No te pierdas este doble pelotazo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Piscinazo de El bloque: doble caída en una sola ronda por mezclar perros y gatos

Piscinazo de El bloque: doble caída en una sola ronda por mezclar perros y gatos

¿Juanra Bonet aceptará? La propuesta de Joteros del Pilar que revoluciona Juego de pelotas

¿Juanra Bonet aceptará? La propuesta de Joteros del Pilar que revoluciona Juego de pelotas

“Es peligroso”: El pánico cunde en El bloque y hasta Juanra Bonet pide calma

“Es peligroso”: El pánico cunde en El bloque y hasta Juanra Bonet pide calma

Así ha sido la entrevista completa a Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero
No te lo pierdas

Así ha sido la entrevista completa a Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero

¿Prender fuego a una piscina? Marron demuestra en El Hormiguero que es posible
Con Blanca Suárez y Manu Ríos

¿Prender fuego a una piscina? Marron demuestra en El Hormiguero que es posible

El 1% estrena nueva temporada el miércoles con Arturo Valls: "Veo mucho talento"
¡100.000 euros en juego!

El 1% estrena nueva temporada el miércoles con Arturo Valls: "Veo mucho talento"

Era lógico: los espectadores se quedaron con ganas de más programas, de más preguntas, de más El 1%... y regresa el miércoles tras El Hormiguero.

"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo
Desternillante

"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo

El colaborador ha regresado del país nipón con algunos inventos de lo más absurdos.

Suko recopila los vídeos virales que parecen reales... ¡pero son inteligencia artificial!

Suko recopila los vídeos virales que parecen reales... ¡pero son inteligencia artificial!

Blanca Suárez y Manu Ríos ponen a prueba sus dotes como detectives del amor en El Hormiguero

Blanca Suárez y Manu Ríos ponen a prueba sus dotes como detectives del amor en El Hormiguero

La sorprendente anécdota de Manu Ríos en una fiesta de Madonna: "Fue lo más surrealista del mundo"

La sorprendente anécdota de Manu Ríos en una fiesta de Madonna: "Fue lo más surrealista del mundo"

Publicidad