Piscinazo de El bloque: doble caída en una sola ronda por mezclar perros y gatos

La familia de El bloque ha demostrado en Juego de pelotas que se lleva muy bien, nada del dicho ‘como el perro y el gato’. Sin embargo, ha acabado escaldada en la segunda ronda precisamente por mezclar ambas mascotas. ¡Dos de sus jugadoras han caído a la vez a la piscina! Seguro que apoyarían la propuesta que justo antes había hecho Joteros del Pilar.

El equipo malagueño ha jugado con el tema ‘animales’ y ha tenido que acertar cuáles son razas de perro. Con muchas dudas, han dejado vacías las rampas de Terranova y Sapsali. Con las respuestas confirmadas, las pelotas han caído en dos bloques. Mercedes y Nito se han salvado, pero quedaba por desvelarse sólo una opción correcta… y aún debían caer tres pelotas.

Ángela e Isabel se han dado cuenta de que sólo una podía ya salvarse, pero ha ocurrido el peor de los casos: ¡las dos se han dado un chapuzón! Juanra Bonet les ha explicado que Pixie Bob y Tonquinés son razas de gato. Por lo tanto, de El bloque, ya sólo queda seco un matrimonio, la mitad de la segunda planta. ¡No te pierdas este doble pelotazo en el vídeo!