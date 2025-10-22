El regalo de Roberto Leal a Manu y a Rosa: así suena la canción que ha compuesto sobre su duelo en Pasapalabra

Manu y Rosa se han convertido en historia presente de Pasapalabra. Han dejado ya una huella imborrable y, como siguen compitiendo, cada tarde suman nuevos momentos inolvidables. Testigo de cómo han escrito cada página ha sido y es Roberto Leal, desde el día que llegaron. Orgulloso de ellos, el presentador ha decidido rendirles un homenaje.

"Creo que se han ganado a pulso que les componga esta canción, ¿no? 😍", ha escrito Roberto en sus redes sociales. Se trata de un tema entre el pop y el rap, y la letra tiene como protagonistas a ambos concursantes. ¡Está llena de ingeniosos guiños sobre los dos y su duelo en Pasapalabra!

Además, en esta especie de videoclip, Manu y Rosa aparecen mostrando su lado más desenfadado, fuera de las cámaras. Como Roberto afirma: "💙 Pase lo que pase, lo que estamos viviendo ya es inolvidable".