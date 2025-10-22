Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Descubre cómo el videoclip!

El regalo de Roberto Leal a Manu y a Rosa: así suena la canción que ha compuesto sobre su duelo en Pasapalabra

El presentador se ha convertido en compositor para hacer este emotivo homenaje a los concursantes, que protagonizan el vídeo dejando ver su lado más desenfadado detrás de las cámaras.

El regalo de Roberto Leal a Manu y a Rosa: compone una canción sobre su duelo en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa se han convertido en historia presente de Pasapalabra. Han dejado ya una huella imborrable y, como siguen compitiendo, cada tarde suman nuevos momentos inolvidables. Testigo de cómo han escrito cada página ha sido y es Roberto Leal, desde el día que llegaron. Orgulloso de ellos, el presentador ha decidido rendirles un homenaje.

"Creo que se han ganado a pulso que les componga esta canción, ¿no? 😍", ha escrito Roberto en sus redes sociales. Se trata de un tema entre el pop y el rap, y la letra tiene como protagonistas a ambos concursantes. ¡Está llena de ingeniosos guiños sobre los dos y su duelo en Pasapalabra!

Además, en esta especie de videoclip, Manu y Rosa aparecen mostrando su lado más desenfadado, fuera de las cámaras. Como Roberto afirma: "💙 Pase lo que pase, lo que estamos viviendo ya es inolvidable".

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

El observatorio con Albert Rivera.

Albert Rivera, sobre los jóvenes: "Es un drama que trabajando y currándoselo cobren menos que lo que es una pensión media"

El regalo de Roberto Leal a Manu y a Rosa: compone una canción sobre su duelo en Pasapalabra

El regalo de Roberto Leal a Manu y a Rosa: así suena la canción que ha compuesto sobre su duelo en Pasapalabra

Un homenaje a la jota: el folclore se reivindica esta noche en Juego de pelotas

Un homenaje a la jota: el folclore se reivindica esta noche en Juego de pelotas

Lapsus Yolanda Díaz
Yolanda Díaz

Javier Caraballo, sobre el lapsus de "Gobierno de corrupción para rato" de Yolanda Díaz: "Es como una traición del subconsciente"

"Hay que hacer trampas": el truco de Taburete para llevar sus conciertos a otro nivel
Con Trancas y Barrancas

"Hay que hacer trampas": el truco de Taburete para llevar sus conciertos a otro nivel

Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Blanca Suárez y Manu Ríos acudirán juntos a El Hormiguero

Tras el éxito de la primera temporada de Respira, sus protagonistas llegan a El Hormiguero para dar un adelanto de la segunda parte de la serie.

Revive la entrevista completa a Taburete en El Hormiguero
Así ha sido

Revive la entrevista completa a Taburete en El Hormiguero

El dúo musical ha hablado sobre sus próximos proyectos y lo ha pasado en grande en una noche inolvidable.

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Marron logra que un bidón implosione... ¡pero Taburete acaba enamorado del perro robot Alicio!

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío: "Me ha cambiado la vida"

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío y descubre las primeras imágenes: "Me ha cambiado la vida"

La bronca de David Summers a Willy Bárcenas por subir borracho al escenario: "Acabé muy pedo"

La bronca de David Summers a Willy Bárcenas por subir borracho al escenario: "Acabé muy pedo"

Publicidad