"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo

Blanca Suárez y Manu Ríos han brillado en El Hormiguero con su simpatía y cercanía. Los intérpretes han hablado sobre su trabajo, sus experiencias y han dejado momentos muy divertidos.

El Monaguillo no ha querido dejar pasar la oportunidad de sorprender a los invitados con sus inventos de Japón y ha traído al plató lo último en inventos surrealistas.

Desde un extraño gorro masajeador , hasta un desinfectante con luces ultravioleta e incluso una percha secador que ayuda a planchar la ropa. ¡Imperdible!