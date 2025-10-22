Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo

El colaborador ha regresado del país nipón con algunos inventos de lo más absurdos.

"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo

Publicidad

Blanca Suárez y Manu Ríos han brillado en El Hormiguero con su simpatía y cercanía. Los intérpretes han hablado sobre su trabajo, sus experiencias y han dejado momentos muy divertidos.

El Monaguillo no ha querido dejar pasar la oportunidad de sorprender a los invitados con sus inventos de Japón y ha traído al plató lo último en inventos surrealistas.

Desde un extraño gorro masajeador , hasta un desinfectante con luces ultravioleta e incluso una percha secador que ayuda a planchar la ropa. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo

"Parezco un obrero": Blanca Suárez y Manu Ríos no dan crédito a los inventos de Japón de El Monaguillo

Tan real que Suko recopila los vídeos creados por IA más sorprendentes

Suko recopila los vídeos virales que parecen reales... ¡pero son inteligencia artificial!

Blanca Suárez y Manu Ríos ponen a prueba sus dotes como detectives del amor en El Hormiguero

Blanca Suárez y Manu Ríos ponen a prueba sus dotes como detectives del amor en El Hormiguero

La sorprendente anécdota de Manu Ríos en una fiesta de Madonna: "Fue lo más surrealista del mundo"
En El Hormiguero

La sorprendente anécdota de Manu Ríos en una fiesta de Madonna: "Fue lo más surrealista del mundo"

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?
El Rosco | 22 de octubre

Manu, a dos letras de evitar la Silla Azul y a cinco del bote: ¿remontará en El Rosco?

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado
Mejores momentos | 22 de octubre

Melody aparece por sorpresa en Pasapalabra ‘invitada’ por Leonor Lavado

La actriz se ha metido en el personaje de la cantante sevillana para jugar la prueba de La Pista. ¿Habrá sonado una diva en su duelo contra Javi Cantero?

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”
Mejores momentos | 22 de octubre

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

David Fernández la daba como favorita antes del duelo y la actriz ha cumplido con estas expectativas al acertar a la primera.

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

¿Novedades en El Rosco? David Fernández la lía y Rosa le sigue el juego

Andy

Andy se pronuncia por primera vez tras la polémica ruptura de Andy y Lucas: "Esto me está afectando para mal"

Lourdes Montes

Lourdes Montes, sorprendida ante los ataques de Julián Contreras: "Nunca pensé que mis palabras fueran a desembocar en esto"

Publicidad