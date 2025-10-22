Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido la entrevista completa a Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero

Los actores han sido los protagonistas en una noche marcada por las confesiones y la buena sintonía.

Así ha sido la entrevista completa a Blanca Suárez y Manu Ríos en El Hormiguero

El carisma de Blanca Suárez y Manu Ríos ha deslumbrado en El Hormiguero. Entre anécdotas y muchas risas, los actores han protagonizado una visita llena de complicidad y encanto.

Los intérpretes han llegado para presentar una serie en la que hacen de sanitarios. Según han contado, se han metido tanto en el papel que han aprendido a suturar y Pablo Motos ha querido ponerles a prueba.

Blanca Suárez y Manu Ríos demuestran su vocación médica: así operan... ¡una pechuga de pollo!

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a Manu por su presencia en una fiesta de Madonna. El actor ha dicho que es lo más surrealista que ha vivido en su vida mientras el presentador y su compañera han contado cómo han sido los eventos a los que han ido donde se han juntado fiesta y tatuajes.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han tenido su momento de poner a prueba las dotes de detectives del amor de los invitados con una sección tan divertida como picante.

