Mejores momentos | Programa 8

¿Juanra Bonet aceptará? La propuesta de Joteros del Pilar que revoluciona Juego de pelotas

Cristina ha comentado, con pena, que el juego ha terminado “demasiado pronto” para ella y para su compañero Javi, por lo que ha sugerido un cambio en las reglas.

Alberto Mendo
Publicado:

Joteros del Pilar se ha arriesgado con la geografía, ha apostado por el tema ‘islas’ en la segunda ronda… y ha terminado con una de sus jugadoras dándose un chapuzón. Durante la pregunta, mientras esperaban a que cayeran las bolas gigantes, han mostrado nervios, pero nada como el pánico que justo antes había cundido en El bloque.

“Es peligroso”: El pánico cunde en El bloque y hasta Juanra Bonet pide calma

El equipo zaragozano tenía que descubrir cuáles de los seis nombres que han salido como opciones eran islas. David, como capitán, ha dirigido algunas de las decisiones con más o menos acierto: “Boracay suena a Caribe, Cabrera a Portugal”. Desi ha acertado al cambiarse de Contadora a Aruba, pero Cristina se ha situado sobre el otro fallo: Meili. El pelotazo ha sido inevitable.

“Muy triste”, así se ha quedado Cristina tras la caída a la piscina porque “el concurso se ha acabado muy pronto”. Hablaba en su nombre y también por Javi, que se había bañado en la primera ronda: “Queremos seguir participando”. Por eso, le han hecho una propuesta que supondría una revolución en las normas de Juego de pelotas. ¡Descubre su idea en el vídeo!

