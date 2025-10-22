¿Prender fuego a una piscina? Marron demuestra en El Hormiguero que es posible

La visita de Blanca Suárez y Manu Ríos a El Hormiguero ha estado llena de química y buen humor. Ambos han demostrado su naturalidad y cercanía, dejando momentos para el recuerdo.

Como broche de oro a su paso por el programa, Marron ha mostrado uno de los experimentos más increíbles que se recuerdan. Junto al equipo de ciencia, el colaborador ha demostrado que se puede prender fuego a una piscina.

Gracias a una reacción química y a echarle nitrógeno líquido, el tanque de agua ha comenzado a hacer remolinos de humo y fuego creando un espectáculo inolvidable. ¡Dale a play para verlo!