El 1% estrena nueva temporada el miércoles con Arturo Valls: "Veo mucho talento"

La primera temporada de El 1% tuvo tanto éxito que lo lógico era que regresara. ¡Y ya hay fecha de estreno de la nueva edición! El concurso vuelve el miércoles, tras El Hormiguero, a Antena 3. Arturo Valls dará la bienvenida a cien nuevos concursantes deseando ganar el gran premio en juego de 100.000 euros.

El principal aliciente de El 1% es que pone a prueba la inteligencia real de las personas. Por eso, todo el mundo participa en igualdad de condiciones, tanto en el plató como en casa, y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor. Las preguntas no son de cultura general, sino que tienen una importante parte de lógica.

Cada concursante empieza con una cantidad de dinero fija. Comenzarán con preguntas que acertaría el 90% de la población, más sencillas. Sin embargo, el juego se irá complicando con cada pregunta. El que responda mal, queda eliminado. Al final del programa, quienes sobrevivan se enfrentarán a la pregunta que sólo un 1% acertaría. ¿Estás preparado? ¡Tienes una cita con El 1% el miércoles en Antena 3!