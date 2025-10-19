Los momentos de Manu que han marcado su camino en Pasapalabra hasta superar a Orestes

Manu ha entrado en la historia de Pasapalabra por la puerta grande y ya forma parte del Olimpo del concurso. Todavía no es ganador del bote, pero el madrileño ha dejado su nombre grabado con letras de oro como el concursante más longevo en la historia del programa.

Manu ha superado los 360 programas de Orestes, otro peso pesado del concurso. Una marca que parecía imposible de batir, un récord que el madrileño ha alcanzado y superado, y quien sabe, si lo pulveriza con una cifra aún más escandalosa.

360 son muchos programas y dan para mucho, salvo para ganar un bote por ahora, y por ello recopilamos todos esos detalles de Manu que nos han hecho maravillar en cada uno de sus programas. ¡Los repasamos!

Las veces que ha rozado el bote

Sin duda, en El Rosco es donde más vemos relucir los conocimientos y experiencia de Manu. El madrileño tiene entre ceja y ceja el bote del programa desde el primer día, que poco a poco ha ido creciendo hasta superar los dos millones de euros.

Vicky, Nacho, ahora Rosa... con cualquier rival enfrente, Manu ha peleado con uñas y dientes, quedándose a una letra de llevarse el bote en varias ocasiones. La última, a comienzos de octubre, con un apellido que empezaba con I se le atragantó.

Poemas y despedidas a invitados

El preludio al Rosco está protagonizado por los mensajes de despedida y poemas que les dedica Manu a los cuatro invitados del programa. El madrileño, a pluma y papel, saca su vena más artística y literaria para encandilar y divertir a partes iguales.

¡Sus pasos prohibidos!

En las demás pruebas de Pasapalabra, vemos otra faceta de Manu. Más concentrado en la búsqueda de segundos de cara a El Rosco. Pero en La Pista es donde lo vemos más... ¿dubitativo?

Su enfrentamiento con Rosa en la prueba musical es otro de los momentos que esperamos cada tarde con ganas, sobre todo si Manu se lanza a bailar tras un acierto. No han sido muchas veces, pero el madrileño se ha animado a mover las caderas en alguna ocasión.