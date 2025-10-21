Así viven Manu y Rosa el récord del bote de Pasapalabra: “Formar parte de esa historia es precioso”

Cuando Rafa Castaño completó El Rosco, se llevó el bote más alto de la historia de Pasapalabra: 2.272.000 euros. Entonces, parecía difícil volver a ver un premio así de espectacular. Sin embargo, ha ocurrido: esa cifra récord se ha igualado… ¡y superado! Por eso, crecen las expectativas sobre quién será su ganador, con Manu y Rosa como concursantes.

“Es bonito porque es historia del programa, y formar parte de esa historia es precioso” asegura el madrileño. Por su parte, la coruñesa reconoce que lo considera “especial e inimaginable”. Ambos protagonizan un enfrentamiento de alto voltaje que el Roberto Leal, como presentador, califica como “de altas esferas”.

Este récord en el bote llega justo después de otro récord: el de Manu como concursante con más programas en la historia de Pasapalabra, más de 360 tras superar la marca que atesoraba Orestes Barbero. De hecho, el concursante ha visto crecer el premio desde el primer día, cuando jugó en El Rosco por 100.000 euros. Él mismo comenta que lo ha “mimado” y “cocinado” y, aunque ahora es tan jugoso, habría firmado ganarlo en su primera tarde.

Tanto Manu como Rosa tienen planes para gastar ese bote millonario. Incluso confiesan cuál sería el primer capricho que se concederían. Por su parte, Roberto confiesa que ya está “afinando la voz”… porque nunca se sabe cuándo puede saltar la gran noticia. ¡Descubre todas sus declaraciones en el vídeo!