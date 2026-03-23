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Mejores Momentos | 23 de marzo

La victoria más pírrica vista en el ¿Dónde Están?: Alejandro gana... ¡con sólo un acierto!

Entre ensaimadas y sobaos, el concursante ha sumado diez segundos por la mínima gracias a que Javier había terminado con su panel en blanco.

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La victoria más pírrica vista en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
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Al contrario que en los últimos programas, ni Alejandro ni Javier han conseguido hacer pleno en el ¿Dónde Están?. Por lo tanto, el número de aciertos ha sido clave para decantar la victoria. Lo curioso es que se ha decidido de la forma más pírrica posible en esta prueba.

Javier ha sido el encargado de elegir entre las dos opciones que le ha ofrecido Roberto Leal. Ha optado por la ensaimada, animado por tener a Llum Barrera en su equipo, pero se le ha atragantado a todo el equipo naranja. De hecho, justo cuando el tiempo ha llegado a su fin, no había ni un número en verde.

Tras este panel en blanco, Alejandro ha afrontado el suyo con palabras relacionadas con el sobao. El equipo azul tampoco ha encontrado el camino para completarlo pero el concursante, en el último segundo, ha dado una respuesta correcta. Ha sido suficiente para ganar. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido este insólito triunfo!

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