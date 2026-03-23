Alejandro mantiene vivo el suspense en El Rosco: acepta el jaque de 22 aciertos de Javier

Alejandro ha luchado en este duelo en El Rosco por romper su racha negativa de los últimos programas y recuperar el color naranja que Javier parece haberse apropiado. Con mucha concentración, ha conseguido que el duelo vuelva a estar igualado, aprovechando que el primervueltismo de su rival no ha sido tan rotundo como en los días pasados. Además, ha llegado con la ligera ventaja que le ha dado el ¿Dónde Están? con una victoria por la mínima pero suficiente.

De esta forma, Alejandro ha empezado la prueba y ha jugado con mucha cautela, tratando de no cometer errores. Los marcadores han reflejado la emoción en dos momentos significativos: empate a 12 hacia la mitad de la primera vuelta y a 20 cuando los dos la han completado.

Javier ha lanzado un órdago al colorear de verde dos letras más. Por lo tanto, le tocaba a Alejandro responder a esa jugada. ¿Evitará una nueva Silla Azul? ¡Dale al play y descúbrelo!