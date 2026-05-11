El vacile de Roberto Leal a Javier que provoca un ataque de risa en pleno Pasapalabra

En contraste con la habitual formalidad que suele caracterizar a los concursantes en Pasapalabra, a Javier y David se les ha visto en este programa desinhibidos como nunca. La divertida autocrítica del madrileño al comienzo de la tarde, bromeando con que Esperanza Aguirre iba a quitarle las becas “con efecto retroactivo” tras sus últimas derrotas, ya daba muestra de que afrontaban las pruebas con bastante relajación.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en La Pista ha superado cualquier expectativa. Los concursantes han heredado el ambiente divertido del duelo entre Eva González y Agustín Jiménez. David ha demostrado que estaba especialmente chisposo, picándose con su rival e inventándose la letra como suelen hacer muchas veces los invitados. Sin embargo, lo que ha detonado las risas ha sido la respuesta de Javier con “chiribiribi porom pom pom”.

Roberto Leal ha animado al público a cantar ese verso, que pertenece a la canción ‘María Isabel’, un gesto que a veces precede a la confirmación del acierto. Esta vez era fallo y ese vacile del presentador ha desencadenado las carcajadas de los concursantes, con David tan espontaneo que ha comentado: “¡Qué cabrón!”.

Javier, con el título con otras palabras, ha acabado acertando ‘Un millón de amigos’. Aún así, mientras sonaba la música, Roberto ha mantenido la broma encajando en la melodía el “chiribiribi porom pom pom”. David ha entrado en un imparable ataque de risa que ha contagiado al resto de la mesa, mientras se multiplicaban los comentarios chistosos. ¡No te quedes sin ver este momentazo!