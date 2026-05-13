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El Rosco | 13 de mayo

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

El concursante madrileño ha terminado con 22 aciertos, pero ese error con las matemáticas le ha lastrado y David ha brillado al situarse a dos letras del bote.

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Como suele ocurrir en los duelos de tanto nivel entre Javier y David, un detalle ha decantado la victoria en El Rosco. Esta vez, ha sido un fallo estrepitoso del concursante madrileño, aunque también hay que apuntar la gran prueba del barcelonés: a punto de firmar su primer 24 en Pasapalabra. David se ha quedado con la misma sensación que en La Pista de este programa: ‘insatisfecho’, con el matiz de que con la canción perdió y aquí ha conseguido recuperar el color naranja.

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El error de Javier se ha producido nada más arrancar su Rosco, que ya empezaba algo inquieto por tener 19 segundos de desventaja. En un programa que va de palabras, lo llamativo es que el madrileño ha fallado en una operación matemática: con la C, “número cardinal equivalente a diez veces diez”. “Cuarenta”, ha respondido, y no ha sido tras el “no” de Roberto Leal cuando ha vuelto a hacer la cuenta para darse cuenta de que el resultado era cien.

Más allá de ese tropiezo, el resto de la prueba ha transcurrido con una gran igualdad, incluso con Javier ligeramente por delante y llegando a 22 aciertos. Sin embargo, David ha estado brillante y ha logrado empatar. Los siguientes movimientos han sido decisivos: el madrileño tenía que arriesgar y ha vuelto a fallar, y el barcelonés se ha permitido probar y ha sumado una letra más.

Con la victoria en su mano, David ha reconocido que tenía opciones para una más y que, en caso de acertar, no descartaba el bote de 496.000 euros. El concursante se ha quedado finalmente sin su primer 24 pero por un fallo con el que se ha llevado las manos a la cabeza: “¡Qué fácil! Se me ha cruzado la cabeza”. ¡Revive este impresionante Rosco en el vídeo!

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