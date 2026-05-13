La ‘insatisfacción’ de David por Katy Perry: Javier acierta una canción que conocía en La Pista

El duelo entre Javier y David en La Pista en este programa de Pasapalabra ha terminado de forma muy curiosa: con Ana Morgade explicando la letra de la canción ‘I kissed a girl’ al concursante barcelonés. La cómica ha tenido un gran protagonismo en la prueba, pues justo antes había hecho pleno con ‘Stayin’ alive’ y había aprovechado para enseñar cómo su ritmo “lo mismo te anima una pista de baile que un ataque cardíaco”.

David se ha quedado con la espinita clavada en el duelo entre los concursantes porque sabía de qué canción se trataba, pero ha fallado con la letra. Tras escuchar el segundo fragmento, se ha empeñado en que el estribillo incluía la palabra “satisfaction”. “¿Puede ser esto?”, le ha preguntado a Roberto Leal. Sin embargo, esa intuición era equivocada y el juego ha proseguido.

Cuando el presentador ha dado el título en español para traducirlo al inglés, Javier ha sido más rápido con el pulsador para ‘insatisfacción’ de David. Con todo, el barcelonés ha seguido dándole vueltas a la letra de este éxito de Katy Perry y, por eso, Ana ha intervenido explicándosela. ¡No te lo pierdas en el vídeo!