Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de mayo

La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

La cómica ha hecho pleno en La Pista, ha emulado el falsete de los Bee Gees y ha completado la victoria enseñando cómo actuar ante un ataque cardíaco.

La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Ana Morgade lo mismo te cuenta un chiste que te enseña cómo actuar para salvar una vida. Así de camaleónica y versátil es la cómica, que ha convertido su pleno en La Pista en una lección de primeros auxilios. Encima, como ha destacado Roberto Leal, “canta muy bien”, como ha demostrado con ‘Stayin’ Alive’. No obstante, su falsete emulando a los Bee Gees ha terminado ligeramente aflamencado.

El momento no se quedó solo en la anécdota musical. Aprovechando la popular canción, Ana explicó por qué su ritmo es clave a la hora de realizar una reanimación cardiopulmonar, recordando que mantener las compresiones al compás de ‘Stayin’ Alive’ ayuda a no perder la cadencia adecuada durante un ataque cardíaco. Ha sido una de las anécdotas de la tarde, sumada a la sorprendente dieta de Javier al revelar que no desayuna… ni cena, por lo que sólo hace una comida potente al día.

Javier confiesa en Pasapalabra su sorprendente dieta: “Un día a uno le da por ahí…”

Gracias a ‘Stayin’ Alive’, Ana ha aportado una lección práctica a su victoria. “Lo mismo te anima una pista de baile que te anima un ataque cardíaco”, ha afirmado. Además, ha añadido que también sirve el ritmo de La Macarena. “Por si te ves en esas, que lo sepas”, ha recomendado. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

La ‘insatisfacción’ de David por Katy Perry: Javier acierta una canción que conocía en La Pista

La ‘insatisfacción’ de David por Katy Perry: Javier acierta una canción que conocía en La Pista

La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

Javier confiesa en Pasapalabra su sorprendente dieta: “Un día a uno le da por ahí…”
Mejores momentos | 13 de mayo

Javier confiesa en Pasapalabra su sorprendente dieta: “Un día a uno le da por ahí…”

Omar Montes
EXCLUSIVA

Omar Montes reacciona a las indirectas de Rocío Muñoz Martín: "Bastante tengo que solucionar en mi casa..."

Blanca Hervás
Nos lo cuenta

La historia de superación de Blanca Hervás, la olímpica en la que nadie confiaba: "Creían que no tenía la suficiente fuerza mental"

Es campeona del mundo de relevos y atleta olímpica, pero hubo un tiempo en el que nadie creía en que lo conseguiría. Sin embargo, ella siempre luchó por conseguir su objetivo.

Isabel Carrasco
Inédito

Triana, condenada por el crimen de Isabel Carrasco, afirma ser víctima de una "injusticia"

Doce años después del crimen de Isabel Carrasco, conocemos más detalles de su asesinato gracias a la entrevista de Susana Martín a dos de las condenadas: Montserrat González y su hija Triana.

Triana, La Voz Kids 2026

Los talents de las primeras Audiciones cambian el escenario por este juego de La Voz Kids

Chicote

Arde uno de los restaurantes que rescató Alberto Chicote: "Se me saltan las lágrimas de verlo así"

Tita Cervera

¿Qué le ha pasado a Tita Cervera tras su ingreso?: "Borja recibió una llamada y consideró que tenía que verla"

Publicidad