La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

Ana Morgade lo mismo te cuenta un chiste que te enseña cómo actuar para salvar una vida. Así de camaleónica y versátil es la cómica, que ha convertido su pleno en La Pista en una lección de primeros auxilios. Encima, como ha destacado Roberto Leal, “canta muy bien”, como ha demostrado con ‘Stayin’ Alive’. No obstante, su falsete emulando a los Bee Gees ha terminado ligeramente aflamencado.

El momento no se quedó solo en la anécdota musical. Aprovechando la popular canción, Ana explicó por qué su ritmo es clave a la hora de realizar una reanimación cardiopulmonar, recordando que mantener las compresiones al compás de ‘Stayin’ Alive’ ayuda a no perder la cadencia adecuada durante un ataque cardíaco. Ha sido una de las anécdotas de la tarde, sumada a la sorprendente dieta de Javier al revelar que no desayuna… ni cena, por lo que sólo hace una comida potente al día.

Gracias a ‘Stayin’ Alive’, Ana ha aportado una lección práctica a su victoria. “Lo mismo te anima una pista de baile que te anima un ataque cardíaco”, ha afirmado. Además, ha añadido que también sirve el ritmo de La Macarena. “Por si te ves en esas, que lo sepas”, ha recomendado. ¡Dale al play!