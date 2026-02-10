Un enfermero de la residencia le roba 17.000 euros a su madre fallecida: "El banco nos llamó porque había movimientos extraños"

Carmen, una mujer de 85 años, falleció en su habitación de la residencia de Barcelona en la que vivía. Esta contaba con atención 24 horas y fue uno de los enfermeros el que confirmó su fallecimiento, no sin antes robarle todo lo que tenía.

El enfermero fue captado por las cámaras de seguridad, metiendo la mano en las pertenencias de Carmen para poder transferirse 17.000 euros desde su teléfono. Carmen ya llevaba varias horas muerta. "Se la encontraron muerta sobre las 10:33 de la mañana y le estaban vaciando las cuentas a las 8:10, quizás ni sabía que estaba muerta", advierte Alberto, el hijo de Carmen.

Después de los hechos, el propio enfermero llamaba a la familia para comunicar el fallecimiento de Carmen. Un enfermero que podría haberle pedido dinero a Carmen con anterioridad: "Mi madre contó que una persona de la residencia le había pedido dinero y que le había dicho que no".

Fue una llamada del banco la que alertó a Alberto de que alguien había retirado dinero de la cuenta de su madre. "Nos dijeron que había movimientos extraños", señala Alberto.

La autopsia ha confirmado que Carmen murió por causas naturales y el enfermero ya ha sido identificado, aunque puesto en libertad. ¿Conseguirá la familia de la fallecida hacer justicia?