El mensaje de Alejandro Sanz que emociona al novio de Belén Domínguez, la influencer fallecida por cáncer: "Aquí tienes un amigo"

Corría el año 2023 cuando Belén Domínguez recibió el diagnóstico que le cambió la vida: tenía un tumor intramedular. Desde entonces, la lucha de Belén inspiró a miles de personas, mostrando su día a día en el hospital en redes sociales.

Apenas dos años más tarde, la influencer fallecía en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, en la misma habitación desde la que luchó cada día. Siempre al lado de su novio Emilio, que sigue admirándola y queriéndola como si siguiera con él.

"Belén vivía siempre como si fuese siempre el último día y ayudaba a todo el que se le acercaba", recuerda Emilio. Este decidió afrontar la enfermedad de Belén de la mejor manera: en equipo. "Hemos estado rodeados de familia y amigos, con ganas de hacer lo que esté en tu mano para vivir como se merece la vida", señala.

Antes de morir, Belén le pidió a Emilio que rehiciese su vida, algo que él está convencido de que hará en el futuro, pero de

La lucha de Belén llegó a inspirar al mundo entero, incluidos grandes referentes como el papa Francisco, Alaska y Mario o Alejandro Sanz. Este último se quedó tan marcado por la historia de Belén, que ha querido mandarle un mensaje sorpresa a Emilio en nuestro programa.

"Conocer a Belén me cambió la vida", le ha dicho a Emilio, "va a quedar en mi corazón para siempre por sus enormes ganas de vivir". El artista le ha mandado un abrazo al novio de Belén, asegurando que siempre tendrá un amigo allí donde esté él.

Hoy, la huella de Belén continúa presente en el corazón de los que la conocieron, viendo en ella una inspiración y un ejemplo de que la vida es bonita incluso cuando se pone difícil.