Todo lo que tienes que saber sobre Perdiendo el juicio antes de su estreno: horario y claves de la serie

Perdiendo el juicio llega a Antena 3 como una de las grandes apuestas de ficción de la temporada. Protagonizada por Elena Rivera, la serie se estrena este jueves a las 23:00 horas, tras su paso por atresplayer, con una historia que combina drama legal, emoción y superación personal.

La ficción cuenta la historia de Amanda, una abogada de éxito, casada con el hombre perfecto, en la que su vida cambia de la noche a la mañana.

Cuándo se estrena en Antena 3

La serie se estrena este jueves 12 de febrero en Antena 3 a partir de las 23:00 horas. Un estreno en prime time que marca la llegada en abierto de una ficción que ya ha generado gran expectación.

De qué va Perdiendo el juicio

La historia sigue a Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya vida cambia por completo tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Este episodio provoca su caída profesional y la obliga a empezar de cero, enfrentándose a nuevos casos y a una nueva forma de entender su vida.

Las claves de la serie

Una protagonista vulnerable y cercana

Amanda es una mujer brillante que, de repente, pierde el control de aquello que definía su identidad. Su proceso de reconstrucción es el eje emocional de la serie.

Una mirada honesta a la salud mental

Perdiendo el juicio aborda el TOC con respeto y realismo, integrándolo en la trama sin perder el ritmo del drama judicial.

Personajes poco convencionales

La serie apuesta por personajes alejados de los estereotipos, con historias personales complejas y relaciones marcadas por los celos, las segundas oportunidades y la redención.

Mezcla de géneros

Drama legal, comedia y emoción conviven en una ficción ágil y accesible para todos los públicos.

Un reparto de primer nivel

La serie cuenta con un elenco encabezado por Elena Rivera, acompañada por Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Carol Rovira, María Pujalte y María León, entre otros.