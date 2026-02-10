Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El jueves a las 23.00h

Todo lo que tienes que saber sobre Perdiendo el juicio antes de su estreno: horario y claves de la serie

Este jueves a las 23:00 horas, la ficción llega a Antena 3 con una historia marcada por la superación, los tribunales y los conflictos personales. Te contamos todo sobre la serie protagonizada por Elena Rivera.

Todo lo que tienes que saber sobre Perdiendo el juicio antes de su estreno: horario y claves de la serie

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Perdiendo el juicio llega a Antena 3 como una de las grandes apuestas de ficción de la temporada. Protagonizada por Elena Rivera, la serie se estrena este jueves a las 23:00 horas, tras su paso por atresplayer, con una historia que combina drama legal, emoción y superación personal.

La ficción cuenta la historia de Amanda, una abogada de éxito, casada con el hombre perfecto, en la que su vida cambia de la noche a la mañana.

Cuándo se estrena en Antena 3

La serie se estrena este jueves 12 de febrero en Antena 3 a partir de las 23:00 horas. Un estreno en prime time que marca la llegada en abierto de una ficción que ya ha generado gran expectación.

De qué va Perdiendo el juicio

La historia sigue a Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya vida cambia por completo tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio. Este episodio provoca su caída profesional y la obliga a empezar de cero, enfrentándose a nuevos casos y a una nueva forma de entender su vida.

Manu Baqueiro

Las claves de la serie

  • Una protagonista vulnerable y cercana

Amanda es una mujer brillante que, de repente, pierde el control de aquello que definía su identidad. Su proceso de reconstrucción es el eje emocional de la serie.

  • Una mirada honesta a la salud mental

Perdiendo el juicio aborda el TOC con respeto y realismo, integrándolo en la trama sin perder el ritmo del drama judicial.

  • Personajes poco convencionales

La serie apuesta por personajes alejados de los estereotipos, con historias personales complejas y relaciones marcadas por los celos, las segundas oportunidades y la redención.

  • Mezcla de géneros

Drama legal, comedia y emoción conviven en una ficción ágil y accesible para todos los públicos.

Un reparto de primer nivel

La serie cuenta con un elenco encabezado por Elena Rivera, acompañada por Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández, Carol Rovira, María Pujalte y María León, entre otros.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

María comunica que las acciones de Julia quedan en manos de Salazar: “Otro regalito tuyo antes de irte”

María comunica que las acciones de Julia quedan en manos de Salazar: “Otro regalito tuyo antes de irte”

Todo lo que tienes que saber sobre Perdiendo el juicio antes de su estreno: horario y claves de la serie

Todo lo que tienes que saber sobre Perdiendo el juicio antes de su estreno: horario y claves de la serie

El último enfrentamiento de María y Begoña: “Andrés y tú habéis sido mi condena”

El último enfrentamiento de María y Begoña: “Andrés y tú habéis sido mi condena”

Damián da el visto bueno a que Pablo Salazar gestione las acciones de Julia: “Cuida de las acciones de mi nieta”
Capítulo 495

Damián da el visto bueno a que Pablo Salazar gestione las acciones de Julia: “Cuida de las acciones de mi nieta”

Gabriel rechaza el perfumen de Luis y le humilla: “Este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones”
Capítulo 495

Gabriel rechaza el perfumen de Luis y le humilla: “Este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones”

¿Qué les ha pasado a Seyran y Ferit? De estar muy enamorados a ser dos desconocidos
Nuevo personaje

Cem Söküt es Sinan, el novio "perfecto" de Seyran que ya ha empezado a dar miedo

Él se muestra como un hombre protector y muy diferente a Ferit, pero no todo es lo que parece. Detrás de esa sonrisa, Sinan esconde una cara oculta y, sobre todo, tiene una madre que no está dispuesta a aceptar a Seyran como nuera bajo ningún concepto.

Cartel de Entre Tierras
Exclusivo

La segunda temporada de Entre Tierras se estrena en atresplayer el próximo 15 de marzo y lanza su cartel oficial

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. Deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

Seyran y Ferit

¿Qué les ha pasado a Seyran y Ferit? De estar muy enamorados a ser dos desconocidos

Demir Baybars en En tierra lejana

Ferit Kaya da vida a Demir, el villano que solo vive para vengarse de los Albora

María León en Perdiendo el juicio

Así es personaje de María León en Perdiendo el juicio: “Tiene un talento oculto”

Publicidad