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Mejores momentos | 15 de abril

El momento de pánico de Roberto Leal con el público de Pasapalabra: “¡Eh, cuidado!”

El presentador ha vivido un gran apuro cuando ha tenido que frenar al público del plató para que no chivara la canción en La Pista.

El momento de pánico de Roberto Leal con el público de Pasapalabra: “¡Eh, cuidado!”

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Alberto Mendo
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David y Javier tenían la misión de mejorar en La Pista el resultado del duelo anterior entre Manuel Díaz El Cordobés y Noelia López, resuelto con sólo dos segundos para la modelo. Sin embargo, la canción se les ha resistido aún más a los concursantes a pesar de que, para la mayoría, es más conocida que el tema de Tina Turner que acababa de sonar.

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Como ha comentado Roberto Leal, el estribillo es muy popular pero quizá menos el inicio y las estrofas. De hecho, el primer fragmento le ha llevado a David a pensar en Tetris. Aún más le ha despistado el verso de la letra, porque le ha recordado a David el Gnomo. Por su parte, Javier estaba en blanco y, escuchando un poco más de música, ha respondido ‘La barbacoa’.

A pesar del título con otras palabras, ambos concursantes han seguido sin acertar y ha tenido que sonar el tercer fragmento. Acababa justo antes del estribillo… ¡y ha sembrado el pánico en el plató! El público se la sabía perfectamente, algunos han seguido cantando y Roberto ha tenido que frenarles de inmediato para que no chivaran la respuesta. “¡Eh, cuidado!”, ha advertido el presentador en un momento de gran apuro, pero solucionado entre risas y sin consecuencias. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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