¡Lucha de divas! Carla Hidalgo se antepone a Laura Moure y le da las ‘Gracias por venir’

Carla Hidalgo y Laura Moure han resuelto sus cuentas pendientes en su tercer y último duelo en ‘La Pista’. La colaboradora de ‘La ruleta de la suerte’ confesaba que tenía “el ego herido” por su derrota en el anterior programa, pero ahora está dispuesta a darlo todo por remontar.

Las dos invitadas se han enfrentado por un tema de 1980 y no ha sido hasta la segunda pista que ha dado Roberto Leal cuando por fin Carla Hidalgo ha sabido de cuál se trataba. Sin embargo, Laura Moure se le había adelantado con el pulsador, pero no ha sabido aprovechar su oportunidad porque estaba muy perdida: “No la he oído en mi vida”, reconocía.

Por ello, Carla ha aprovechado el rebote para levantarse y cantar con mucho arte ‘Gracias por venir’ de Lina Morgan. La invitada del equipo naranja vuelve a hacerse con la victoria y consigue 3 segundos.

Además, ha tenido unas bonitas palabras en alusión al título de la canción: “Eso tiene que ver conmigo, porque estoy muy agradecida y emocionada por haber venido”. ¡Qué momento tan especial!