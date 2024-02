El guiño de Melody a Los Chunguitos… ¡que le cuesta la victoria en Pasapalabra!

¿Tendría que repartirse el punto entre Melody y Albert Espinosa? Es lo que la cantante ha reclamado con todo su "respeto y cariño" a su rival al considerar que le ha dado la clave para llevarse el triunfo de su duelo en La Pista. "Se lo has puesto botando", ha reconocido Roberto Leal.

Melody ha acabado arrepintiéndose de haber dado una clave importante al principio. Cuando ha sonado el primer fragmento, ella ha presumido de reconocer al grupo por la forma de hablar: Los Chunguitos. "Es que yo ya los conozco como si los hubiese parido", ha bromeado, señalándose además su tripa de embarazada.

Sin embargo, no ha logrado dar con la canción. De hecho, se le ha resistido hasta que Roberto ha dado el título con otras palabras. Ha sido un regalo que ha acabado en las manos de Albert porque ha sido más rápido con el pulsador. "No tenía que haber dicho Los Chunguitos porque, si no, él no se sabía ni Carmen, ni Antonia, ni Manolita", ha reaccionado Melody. ¡Revive este gran duelo en el vídeo!