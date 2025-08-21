Karlos Arguiñano ha elaborado este hígado de ternera con puré de patata con un sabor característico y pasos sencillos. Lo primero es hacer el puré de patatas con ellas bien cocidas, mantequilla y leche. Después, hay empanar los filetes de hígado, como consejo puedes echar ajo al pan rallado. Por, último, se fríe el hígado y las tiras de panceta que decorarán este plato.

Una vez que tengas ambos componentes listos, puedes servir el hígado de ternera sobre el puré de patata y disfrutar de un plato delicioso y nutritivo. El propio Arguiñano ha comentado: "Qué buena pinta tiene este plato". Si sigues seguro que sale perfecta y se convertirá en una de tus recetas favoritas.