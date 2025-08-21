Publicidad
Para 4 personas
"Qué buena pinta tiene este plato": hígado de ternera con puré de patata, de Arguiñano
Para que el hígado tenga ese sabor tan sensacional debes echar ajo al pan rallado con el que lo empanarás.
Karlos Arguiñano ha elaborado este hígado de ternera con puré de patata con un sabor característico y pasos sencillos. Lo primero es hacer el puré de patatas con ellas bien cocidas, mantequilla y leche. Después, hay empanar los filetes de hígado, como consejo puedes echar ajo al pan rallado. Por, último, se fríe el hígado y las tiras de panceta que decorarán este plato.
Una vez que tengas ambos componentes listos, puedes servir el hígado de ternera sobre el puré de patata y disfrutar de un plato delicioso y nutritivo. El propio Arguiñano ha comentado: "Qué buena pinta tiene este plato". Si sigues seguro que sale perfecta y se convertirá en una de tus recetas favoritas.