Esta noche, arranca La Gran Batalla de La Voz con la sorpresa de Vanesa Martín en el escenario

La música se prepara para vivir una de sus noches más especiales. Esta noche, a las 22:00h en Antena 3, arranca La Gran Batalla de La Voz, la fase más intensa y emocionante donde los coaches tendrán que decir adiós a la mitad de su equipo.

La gala comenzará con una actuación sorpresa muy especial: Vanesa Martín volverá al escenario de La Voz para interpretar junto a los talents de todos los equipos su tema ‘Tenemos universo de sobra’.

Una apertura cargada de emoción, fuerza y unión que pondrá al público en pie y que supondrá una enorme sorpresa para Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra.

La artista malagueña, que ya formó parte de la familia de La Voz como coach en ediciones anteriores, protagonizará este arranque simbólico de una nueva etapa llena de decisiones difíciles, actuaciones inolvidables y mucho talento.

Joaquina, Carla Morrison, María Becerra y Chiara Oliver, asesoras de los coaches

Con los equipos completos y los asesores ya en plató, los coaches tendrán que tomar decisiones complicadas, donde solo 7 artistas podrán pasar a los Asaltos de La Voz.

Cada actuación contará con la ayuda y los consejos de sus asesores: Carla Morrison junto a Mika, María Becerra con Sebastián Yatra, Joaquina acompañando a Malú y Chiara Oliver junto a Pablo López.

¡No te lo puedes perder! Esta noche a las 22.00 horas en Antena 3.