Maite, tras perder a su hermana, su cuñado y su sobrino en la DANA: "Que Mazón dimita es lo único que nos daría algo de paz, pero no lo va a hacer"

Destrozada por la pérdida de su hermana, su cuñado y su sobrino en la DANA, Maite Pagán alzó la voz durante el homenaje de Estado: "Nos has matado la vida a todos". Más de un año después de la tragedia, sigue reclamando la dimisión de Carlos Mazón y asegura que solo así las familias podrían encontrar algo de paz.

Las víctimas de la DANA critican a Mazón.

"Como a todos los familiares, que (Carlos Mazón) dimita es lo único que nos daría algo de paz, pero no lo va a hacer." Son las palabras de Maite tras el anuncio de la comparecencia del president de la Generalitat valenciana en los próximos días tras el tenso homenaje de Estado a las 237 víctimas mortales por la DANA del pasado miércoles.

"Él sigue ahí... no va a dimitir, no va a dimitir"

El 29 de octubre de 2024 perdió a su hermana, su cuñado y su sobrino durante las trágicas inundaciones, y asegura que sigue sin encontrar consuelo. Maite, que asistió al funeral de Estado junto a otras familias, recuerda que la indignación sigue muy viva entre los afectados: “salimos todos los meses a la calle, dicen que 50.000, pero son más porque Valencia se llena en la manifestaciones, y él sigue ahí... no va a dimitir, no va a dimitir".

Durante el funeral, varios familiares descargaron su dolor y su rabia ante la presencia de representantes políticos como Carlos Mazón. Maite fue una de las que alzó la voz, en un momento de máxima tensión y desgarro: "¡Asesino! ¡Fuera de aquí, Mazón! ¡Desgraciado, rata! ¡Rata cobarde" ¡Nos has matado la vida a todos! ¡Ríete, ríete!”, gritaba entre lágrimas, dirigiéndose al jefe del ejecutivo valenciano.

"Sentí algo que no había sentido nunca"

Su reacción, explica, reflejaba la mezcla de rabia, impotencia y tristeza que aún sienten quienes perdieron a sus seres queridos en la catástrofe. "Sentí algo que no había sentido nunca", asevera, cuando vio aparecer a Mazón en el homenaje. Insiste, además, en recordar que las propias familias de la víctimas pidieron explícitamente que el president no asistiera: "él no tiene vergüenza ni dignidad, él lo único que tiene son rasgos de psicópata".

Preguntada sobre asistentes en el funeral que pedían silencio y solemnidad, Maite entiende que "no era el momento", pero "tenerlo enfrente, no podía aguantarme, ojalá que la vida le devuelva lo mismo".

Más de un año después de la DANA, las familias siguen organizándose en manifestaciones y concentraciones para reclamar justicia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

