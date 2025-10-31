El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

El amor de Ferit y Seyran pende de un hilo. Ella le grita que ya no lo quiere y que su historia ha terminado, pero Ferit se niega a creerlo. Está convencido de que hay algo más detrás de sus palabras y promete no rendirse.

Seyran mantiene la mentira para proteger a Orhan y cumplir el chantaje de Ökkes. Con el corazón roto, le repite una y otra vez que no volverá a su lado. Está dispuesta incluso a firmar el divorcio si eso asegura la vida de Orhan.

El heredero de los Korhan, sin embargo, no se da por vencido y no quiere perderla. Está decidido a enfrentarse a todo para que vuelvan a estar juntos. El destino los pone contra las cuerdas. ¿Descubrirá la verdad antes de que Seyran firme el divorcio y se aleje para siempre?

No te pierdas Una nueva vida, este domingo a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.