Pedro Rollán recuerda sus insólitas Campanas junto a Ana Obregón: "Había miedo a los atentados y lo hicimos separados"

Fue uno de los presentadores más conocidos de los años 90, tanto que Pedro Rollán protagonizó varias Campanas históricas. Unas con Carmen Sevilla y otras, con Ana Obregón en un año de lo más conflictivo.

Los años 90 en España tuvieron varios rostros representativos, uno de ellos, Pedro Rollán. El presentador nos acompañó desde la televisión en momentos muy importantes de nuestra historia y en programas y series icónicos, como Hostal Royal Manzanares.

La fama de Pedro Rollán también le llevó a presentar varias Campanadas. Algunas de las que más recuerda son las que presentó junto a Carmen Sevilla y el año que estuvo con Ana Obregón.

"El año que di las Campanadas con Ana Obregón fue horrible", nos cuenta, "entraba el año 2000, había mucho miedo a los atentados, decían que se iban a caer los servidores de internet...".

Ante la conflictiva etapa que atravesaba el país, Ana Obregón decidió quedarse en el plató de Atresmedia y Pedro Rollán fue a la Puerta del Sol. Ambos retransmitieron las Campanadas a distancia, dando la bienvenida al nuevo milenio de una forma diferente. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado Pedro Rollán!

Programas

