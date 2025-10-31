Pedro Rollán recuerda sus insólitas Campanas junto a Ana Obregón: "Había miedo a los atentados y lo hicimos separados"

Los años 90 en España tuvieron varios rostros representativos, uno de ellos, Pedro Rollán. El presentador nos acompañó desde la televisión en momentos muy importantes de nuestra historia y en programas y series icónicos, como Hostal Royal Manzanares.

La fama de Pedro Rollán también le llevó a presentar varias Campanadas. Algunas de las que más recuerda son las que presentó junto a Carmen Sevilla y el año que estuvo con Ana Obregón.

"El año que di las Campanadas con Ana Obregón fue horrible", nos cuenta, "entraba el año 2000, había mucho miedo a los atentados, decían que se iban a caer los servidores de internet...".

Ante la conflictiva etapa que atravesaba el país, Ana Obregón decidió quedarse en el plató de Atresmedia y Pedro Rollán fue a la Puerta del Sol. Ambos retransmitieron las Campanadas a distancia, dando la bienvenida al nuevo milenio de una forma diferente. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado Pedro Rollán!