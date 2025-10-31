Saúl reabre viejas heridas entre César y Amanda con una peligrosa propuesta de venganza

En La Encrucijada, Saúl ha conseguido lo que quería: salir de la cárcel y ganarse la confianza de César. El mexicano, ajeno a sus verdaderas intenciones, no solo le ofrece trabajo, sino también alojamiento bajo su techo. La tensión crece cuando Amanda descubre la noticia y se enfrenta a su marido, recordándole lo peligroso que puede ser ese hombre.

Durante su encuentro, la inquietante actitud de Saúl hacia Amanda deja claro que su obsesión no ha desaparecido. La joven, harta de las decisiones de César, le lanza una dura advertencia: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”. La pareja vive su momento más crítico mientras el plan de venganza de Saúl apenas comienza.