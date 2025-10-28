Antena 3 LogoAntena3
28 de octubre

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

La podcaster y colaboradora de Zapeando ha buscado algo “histórico” y cuyo nombre fuera una palabra que nunca ha salido en El Rosco.

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

Alberto Mendo
Maya Pixelskaya reúne todos los requisitos para ser una invitada perfecta de Pasapalabra. Además de experta en videojuegos, tiene podcast sobre historia, arte y cine y, por si fuera poco, es colaboradora de Zapeando. Su única laguna en estos programas está siendo en La Pista, en parte porque Ricky Merino está siendo imbatible.

Ricky Merino se desdobla para hacer de Pimpinela: ¡pleno y performance en La Pista!

Con este currículum, Maya se ha puesto un reto en su nueva visita al concurso: “Me he tirado el órdago”. Le ha traído un regalo a Roberto Leal con unos requisitos muy concretos: “Que sea histórico y, a ser posible, que sea una palabra que no haya salido en Pasapalabra”. Después, le ha leído la definición: “Empieza con la X…”.

Roberto ha salido al paso demostrando que se sabe la respuesta con otra palabra que empieza por T. El público se ha quedado atónito al saber de qué se trata. Que tomen nota Manu y Rosa, por si sale en los próximos programas. ¡Descubre en el vídeo el regalo de Maya!

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

El sorprendente regalo de Maya Pixelskaya para Roberto Leal: “Me he tirado el órdago”

