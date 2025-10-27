Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 27 de octubre

El bote de Pasapalabra supera los 2,3 millones y Rosa revela cómo lo celebraría

“Me iría contenta a la cama”, ha afirmado la concursante, aunque Roberto Leal lo ha puesto en duda apostando a que haría una gran fiesta.

El bote de Pasapalabra supera los 2,3 millones y Rosa revela cómo lo celebraría

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Hace apenas unos días que el bote de Pasapalabra superaba la cifra histórica que se llevó Rafa Castaño: 2.272.000 euros. Ahora, cada tarde supone un récord, mientras los concursantes no se lo lleven. En este programa, Manu y Rosa han visto cómo la cifra ha rebasado por primera vez los 2,3 millones tras El Rosco del pasado programa.

Una última letra que vale una victoria: Rosa logra 23 aciertos en El Rosco, inalcanzable para Manu

Rosa ganó ese último duelo, recuperando el color naranja. Por eso, ha comenzado el programa tranquila y “muy bien acompañada” de nuevos invitados, Maya Pixelskaya e Iñaki Miramón en su equipo. Incluso ha imaginado completar El Rosco: “Me iría contenta a la cama, la verdad”. Sin embargo, Roberto Leal ha dudado que fuera a celebrarlo así.

“No creo que ese día os recojáis temprano, ¿no?”, ha preguntado el presentador. Manu lo ha negado con la cabeza y Rosa ha tirado de ironía: “A las 10 y media”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El bote de Pasapalabra supera los 2,3 millones y Rosa revela cómo lo celebraría

El bote de Pasapalabra supera los 2,3 millones y Rosa revela cómo lo celebraría

La mejor amiga de Laura Boyer, sobre su relación con Isabel Preysler: "Ella no les permitía tener contacto con su padre"

La mejor amiga de Laura Boyer, sobre su relación con Isabel Preysler: "Ella no les permitía tener contacto con su padre"

María José Nieto

María José Nieto, tras indemnizar a María José Cantudo: "He pagado hasta los céntimos, hay gente que no perdona ni eso"

Bebés reborn
Nos lo cuenta

Mari Carmen encuentra en los bebés reborn un consuelo tras la muerte de su marido: "Mis hijos me toman por loca, pero me da igual"

Viviendas okupadas
Vivienda

Naiara compra viviendas okupadas, una inversión al alza: "Normalmente llego a un acuerdo con ellos"

Envenena a su marido
Hablamos con él

Vecino de la mujer detenida por envenenar a su marido: "Podría haber matado a su hijo si hubiera probado la chocolatina"

Una mujer ha sido detenida tras intentar matar a su marido por segunda vez. La primera, con una chocolatina envenenada y la segunda, con rociándole con ácido.

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents
Contenido exclusivo

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

Los elegidos en la sexta gala de Audiciones a ciegas de La Voz han desvelado cómo fueron los mensajes de ánimo que recibieron por parte de sus allegados.

María del Carmen

María del Carmen, dispuesta a hacer justicia tras la muerte de su hijo: "La mujer que le dejó agonizando está en Bogotá viviendo la vida"

Multa

Miguel recibe una multa por una infracción que no cometió: "Yo ni siquiera estuve en Sevilla"

Loredana

La presunta acosadora del gimnasio se defiende: "Ellos han decidido mentir porque sabían que mi marido tenía dinero"

Publicidad