El bote de Pasapalabra supera los 2,3 millones y Rosa revela cómo lo celebraría

Hace apenas unos días que el bote de Pasapalabra superaba la cifra histórica que se llevó Rafa Castaño: 2.272.000 euros. Ahora, cada tarde supone un récord, mientras los concursantes no se lo lleven. En este programa, Manu y Rosa han visto cómo la cifra ha rebasado por primera vez los 2,3 millones tras El Rosco del pasado programa.

Rosa ganó ese último duelo, recuperando el color naranja. Por eso, ha comenzado el programa tranquila y “muy bien acompañada” de nuevos invitados, Maya Pixelskaya e Iñaki Miramón en su equipo. Incluso ha imaginado completar El Rosco: “Me iría contenta a la cama, la verdad”. Sin embargo, Roberto Leal ha dudado que fuera a celebrarlo así.

“No creo que ese día os recojáis temprano, ¿no?”, ha preguntado el presentador. Manu lo ha negado con la cabeza y Rosa ha tirado de ironía: “A las 10 y media”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!