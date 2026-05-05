Javier rompe a llorar en Pasapalabra al hablar de su padre: “Estuvo muy malito, creíamos que no lo iba a contar”

Aunque los concursantes de Pasapalabra suelen optar por mantener la templanza y la concentración justo antes de empezar a jugar El Rosco, algunas veces hacen una excepción para mandar un mensaje especial. Javier ha querido tener este detalle por primera vez en sus 49 programas y ha sido inolvidable: se ha emocionado y ha conmovido a todos.

El madrileño le ha pedido permiso a Roberto Leal y le ha adelantado que iba a ser una doble mención. En primer lugar, ha dado las gracias al equipo de Cardiología que consiguió salvar la vida de su padre en las pasadas Navidades. “Estuvo muy malito, creíamos que no lo iba a contar”, ha revelado el concursante. Por eso, se ha mostrado “eternamente agradecido” a quienes lograron que saliera adelante: “Tengo una deuda con ellos”.

Javier también ha sorprendido con su segunda dedicatoria: a Alejandro, el compañero y rival que se encontró al llegar a Pasapalabra. El madrileño ha confesado que los dos mantienen el contacto y de una forma muy especial: “Prueba de la calidad humana que tiene, me está ayudando con mi preparación aquí y es digno de mencionarlo”. Es curioso que precisamente Alejandro llegó a protagonizar un momento muy parecido a éste de Javier.

Nada más terminar este agradecimiento, el concursante ha sucumbido a la emoción y no ha podido contener las lágrimas. Con el público animándole con una enorme ovación, David ha tratado de consolarle y Roberto se ha encargado de completar el momento. ¡Descúbrelo en el vídeo!