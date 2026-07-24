“¿Pero era esa?”: Javier, sorprendido al arrebatarle el triunfo a David en La Pista

Después del bloqueo de Antonio Garrido y Nuria Fergó en la primera canción que se escondía en la prueba de La Pista de hoy, Javier y David han cogido con ganas su enfrentamiento.

Aunque sonrieron al descubrir que la canción era de 1978, los dos se han quedado en blanco tras escuchar los primeros segundos de la canción. Eso sí, al oír un poco más, David creía tenerla en la punta de la lengua.

Finalmente, y tras escuchar el título de la canción de otra manera, ha sido Javier el que ha conseguido adivinarla. ¡Y eso que no contaba para nada con ello! ¡Vuelve a disfrutar de este momento del programa en el vídeo de arriba!

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