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Mejores momentos | 24 de julio

“¡Madre mía!”: Antonio Garrido arrasa en Una de Cuatro y deja sin palabras a Roberto Leal

El actor ha conseguido casi un pleno en esta primera prueba y ha dejado prácticamente a sus compañeros sin jugar.

“¡Madre mía!”: Antonio Garrido arrasa en Una de Cuatro y deja sin palabras a Roberto Leal

“¡Madre mía!”: Antonio Garrido arrasa en Una de Cuatro y deja sin palabras a Roberto Leal

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Patri Bea
Patri Bea
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Antonio Garrido se lo está pasando en grande en su visita a Pasapalabra. El actor se encuentra en un muy buen momento profesional y ya nos adelantó en el programa anterior que acaba de estrenar Ágata y Lola en atresplayer, una serie que no te puedes perder.

Al inicio de su segundo programa, Antonio Garrido ha dado la sorpresa en Uno de Cuatro. El actor se ha hecho la prueba él solito y ha estado a punto de marcarse un pleno, aunque en los últimos cinco segundos ha cometido su primer fallo.

“¡Madre mía, Antonio!”, ha gritado Roberto Leal al dar por terminada la prueba, muy sorprendido con el actor. ¡13 aciertos consecutivos ha sumado él solo! Revive la prueba dándole al play al vídeo de arriba.

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