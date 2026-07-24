¡Bloqueo total! ‘Demasiadas mujeres’ se le atraganta a Nuria Fergó y Antonio Garrido en La Pista

La canción que se escondía hoy en la prueba de La Pista para Nuria Fergó y Antonio Garrido se les ha atragantado totalmente. Y eso que los primeros segundos de la canción parecía sonarles.

Antonio Garrido creía tenerla en la punta de la lengua y Nuria Fergó intentaba pensar en algo muy moderno relacionado con la Semana Santa. Sin embargo, a pesar de tener cada vez más pistas, cada vez se sentían más perdidos.

Cuando Roberto Leal les ha dado el título de la canción de otra manera, parecía que uno de los dos se llevaría algún segundo de la prueba… ¡pero no ha habido manera! ¡Revívela dándole al play al vídeo de arriba!

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