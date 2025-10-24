La despedida anticipada de David Fernández tras ganar en La Pista: “Me voy ya, que he quedado”

David Fernández, entre broma y broma, ha puesto un saco entero de granitos de arena para ayudar a Rosa. ¡Hasta ha ganado en La Pista! Después de dos victorias de Carla Nieto, el cómico ha conseguido su triunfo del honor gracias a Los Chunguitos.

Pese a no partir como favorito en este programa, David ha gritado un potente “¡vamos!” al descubrir el año de la canción: 1980. Sin embargo, no la ha reconocido. Por eso, ha bromeado al responder ‘Malo’, de Bebe, pese a que salió hace dos días. “Normalmente tardamos más en repetirlas”, ha afirmado Roberto Leal.

El presentador ha dado después un verso de la letra. David ha empezado a cantar, repitiendo esa frase. Daba la sensación de que aún estaba perdido, pero al contrario: ha sabido seguir la letra y, además, con el título. Se ha llevado cuatro segundos, ha disfrutado interpretando ‘Me quedo contigo’ y ha bromeado con una despedida anticipada. “Me voy ya, que he quedado”, ha dicho. ¡Revívelo en el vídeo!