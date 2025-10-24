Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 24 de octubre

La despedida anticipada de David Fernández tras ganar en La Pista: “Me voy ya, que he quedado”

El cómico ha dejado a todos con la boca abierta cuando ha sabido seguir la letra de esta canción de Los Chunguitos.

La despedida anticipada de David Fernández tras ganar en La Pista: “Me voy ya, que he quedado”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

David Fernández, entre broma y broma, ha puesto un saco entero de granitos de arena para ayudar a Rosa. ¡Hasta ha ganado en La Pista! Después de dos victorias de Carla Nieto, el cómico ha conseguido su triunfo del honor gracias a Los Chunguitos.

Pese a no partir como favorito en este programa, David ha gritado un potente “¡vamos!” al descubrir el año de la canción: 1980. Sin embargo, no la ha reconocido. Por eso, ha bromeado al responder ‘Malo’, de Bebe, pese a que salió hace dos días. “Normalmente tardamos más en repetirlas”, ha afirmado Roberto Leal.

Pleno de Carla Nieto con ‘Malo’ de Bebe y alegato contra el maltrato: “Gracias por esta canción”

El presentador ha dado después un verso de la letra. David ha empezado a cantar, repitiendo esa frase. Daba la sensación de que aún estaba perdido, pero al contrario: ha sabido seguir la letra y, además, con el título. Se ha llevado cuatro segundos, ha disfrutado interpretando ‘Me quedo contigo’ y ha bromeado con una despedida anticipada. “Me voy ya, que he quedado”, ha dicho. ¡Revívelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Una última letra que vale una victoria: Rosa logra 23 aciertos en El Rosco, inalcanzable para Manu

Una última letra que vale una victoria: Rosa logra 23 aciertos en El Rosco, inalcanzable para Manu

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

Javi Cantero canta ‘El fantasma de los recuerdos’: “con el corazón”, con su guitarra y en directo

Javi Cantero canta ‘El fantasma de los recuerdos’: “con el corazón”, con su guitarra y en directo

La despedida anticipada de David Fernández tras ganar en La Pista: “Me voy ya, que he quedado”
Mejores momentos | 24 de octubre

La despedida anticipada de David Fernández tras ganar en La Pista: “Me voy ya, que he quedado”

Rebeca Pous
Entrevista

Rebeca Pous se rompe al hablar de su madre: "Desde hace tiempo me siento yo la madre, yo también tengo derecho a vivir"

Rebeca Pous
Entrevista

Rebeca Pous, la estrella de los 90 que lucha contra su propia imagen: "No me siento bien conmigo misma"

Desde su famoso 'Duro de pelar', Rebeca Pous ha experimentado grandes cambios en su vida. Hoy, nos lo cuenta cómo le ha afectado la dictadura de la imagen durante los últimos años.

Tamara Gorro
ROBO IKER CASILLAS

Tamara Gorro, sobre el robo de los relojes de Iker Casillas: "Él ya tenía bastantes sospechas de su empleada"

Nuestra colaboradora, que es gran amiga de Iker Casillas, nos cuenta lo que sabe acerca del robo de Iker Casillas por el que han sido detenidos su empleada del hogar y el vigilante de seguridad de su urbanización.

Acosadora del gimnasio

Habla la presunta acosadora del gimnasio tras ser acusada de estafar a su marido: "Ellos eran los que me tocaban y querían mi dinero"

Dorita

Dorita, desconsolada tras el robo de las cenizas de su hija: "Que las devuelvan, es muy importante para curar mi duelo"

Antonio Jesús

La estafa que le costó el matrimonio a Antonio Jesús: "Te insisten todos los días por teléfono hasta que te convencen"

Publicidad