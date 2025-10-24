Javi Cantero canta ‘El fantasma de los recuerdos’: “con el corazón”, con su guitarra y en directo

Javi Cantero tiene malacostumbrados, o quizá sea apropiado decir que bien acostumbrados, a los espectadores de Pasapalabra porque cada visita suya la cierra cantando en directo. Esta vez no ha sido una excepción y ha elegido una rumba, titulada ‘El fantasma de los recuerdos’, para llenar el plató de magia y ritmo.

El cantante ha contado que está a punto de estrenar single: “Grabado y tocado con el corazón y en directo”. Además, sigue con la gira ‘Al compás que marca el aire’. Por eso, también ha dejado el sello de su música y su talento en Pasapalabra: “Después de todas las gambas que ha metido uno, y las que he podido acertar las he acertado”. ¡Hasta se lleva una victoria en La Pista gracias a Isabel Pantoja!

Javi, con voz en directo y tocando la guitarra, se ha metido al público en el bolsillo. “¡Vamos! ¡Qué grande!”, ha aplaudido Roberto Leal. ¡Dale al play!