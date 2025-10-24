El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

Las despedidas no tienen por qué ser tristes. Manu siempre se encarga de poner un toque de poesía y humor para agradecer la ayuda de los invitados. Esta vez, ha dedicado su poema a Carla Nieto, Javi Cantero, David Fernández y Leonor Lavado.

El concursante ha sabido muy bien cómo jugar con sus nombres y apellidos, y cómo llegar a su corazón. “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”, ha dicho en su guiño al cantante, que justo antes había puesto el broche a su visita cantando en directo.

Uno de los más felices con su verso ha sido David Fernández. No es para menos, pues Manu le ha comparado con el David de Miguel Ángel. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!