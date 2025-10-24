Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 24 de octubre

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

David Fernández ha descrito como “crack” al concursante después de que, con su verso, le comparara con la escultura de Miguel Ángel.

El poema de Manu fascina a los invitados en su despedida: “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”

Alberto Mendo
Publicado:

Las despedidas no tienen por qué ser tristes. Manu siempre se encarga de poner un toque de poesía y humor para agradecer la ayuda de los invitados. Esta vez, ha dedicado su poema a Carla Nieto, Javi Cantero, David Fernández y Leonor Lavado.

El concursante ha sabido muy bien cómo jugar con sus nombres y apellidos, y cómo llegar a su corazón. “Es un ‘Cantero’ que lo habéis hecho genial”, ha dicho en su guiño al cantante, que justo antes había puesto el broche a su visita cantando en directo.

Javi Cantero canta ‘El fantasma de los recuerdos’: “con el corazón”, con su guitarra y en directo

Uno de los más felices con su verso ha sido David Fernández. No es para menos, pues Manu le ha comparado con el David de Miguel Ángel. ¡Descubre el poema al completo en el vídeo!

Rebeca Pous
