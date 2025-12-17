Antena3
Rosa paga caro su despiste: un estrepitoso lapsus se convierte en lastre en El Rosco

La concursante gallega ha intentado minimizar el fallo pero ha terminado poniendo muy fácil la victoria a Manu, que intentado sin presión ganar el bote de 2.518.000 euros.

Alberto Mendo
Publicado:

Los fallos más tempraneros en El Rosco tienen una parte buena y otra mala. Lo mejor es que dejan al concursante margen para el maquillaje a base de aciertos. Lo peor es que pueden convertirse en un lastre para la recta final de la prueba. Ambas sensaciones las ha vivido Rosa en este nuevo duelo contra Manu, jugando ambos por un bote de 2.518.000 euros.

El error de Rosa ha sido fruto de un estrepitoso despiste por no haber atendido al detalle del enunciado de la F. En cuanto ha visto que había fallado, se ha dado cuenta del matiz por el que se buscaba “funcionariado” y no “funcionario”. El lapsus y su desventaja de tiempo han hecho que se enfrentara a una de esas remontadas casi imposibles.

Manu ha jugado concentrado y a buen ritmo, siempre por delante en el marcador. Incluso cuando su rival le ha dado alcance, empatando a 19 aciertos, él ha cogido un nuevo impulso con dos nuevas respuestas correctas. Rosa ha vuelto a igualarle, pero ha sido entonces cuando ha notado el lastre de su fallo y ha acabado rindiéndose. ¡Descubre en el vídeo los momentos más emocionantes de este Rosco!

