El Rosco | 2 de septiembre

Manu se autorregala un Rosco brillante: ¡pone máxima emoción a dos letras del bote de 2.068.000 euros!

El concursante, en el día de su cumpleaños, ha disfrutado de un desenlace tranquilo por los errores que ha cometido Rosa. ¡Y hasta ha intentado la gesta del bote!

Alberto Mendo
Publicado:

Manu ha intentado que su fiesta de cumpleaños fuera completa en Pasapalabra. ¡Incluso con el bote de 2.068.000 euros! El autorregalo del concursante ha sido un nuevo duelo lleno de emoción contra Rosa, en el que sus inercias se han cruzado hasta deparar un final trepidante. Además, el madrileño ha sido también protagonista antes de El Rosco con la felicitación de Roberto Leal.

La broma de Roberto Leal a Manu por su cumpleaños: “¿Cómo ves la jubilación en Pasapalabra?”

Con una ligera ventaja de segundos, Manu ha comenzado El Rosco y con un buen turno de cuatro aciertos, los mismos que Rosa. Sin embargo, mientras que se ha producido un atasco en el atril azul, la gallega ha ido cogiendo velocidad hasta un parcial de 19-8, pero con un fallo casi al terminar su primera vuelta.

Ese error ha supuesto un punto de inflexión porque Manu ha ido recortando distancias hasta que los marcadores han reflejado un apasionante empate a 21. Sin embargo, el error le ha pesado demasiado a Rosa, que ha vuelto a fallar y ya ha regalado la victoria al cumpleañero.

Con esa tranquilidad, Manu ha sumado dos aciertos y se ha visto a dos del bote, por lo que ha intentado la gesta. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

