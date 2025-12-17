La respuesta que convierte a Santi Alverú en carne de zapping: “Se va a comentar”

Los invitados que han llegado a Pasapalabra en este programa se han empeñado en ir dejando titulares. Thais Blume y Antonio Velázquez han dejado atónito a Roberto Leal con su particular baby boom, ya que la actriz fue madre hace un año y el actor será padre en enero. Ya en La Pista, Paula Gallego ha sido la nueva principiante que se ha aliado con la suerte: estreno con pleno al acertar ‘La ventanita’.

Sólo faltaba Santi Alverú por convertirse en protagonista y lo ha conseguido en Palabras Cruzadas, aunque un poco a su pesar. Hay una máxima en esa prueba: si te quedas bloqueado, da una respuesta, la que sea, para que el turno avance. Él lo ha hecho, pero la respuesta que ha improvisado le ha convertido en carne de zapping.

“Se va a comentar en muchos programas”, le ha avisado Roberto Leal. Eso sí, Santi se ha defendido asegurando que “las sílabas estaban ahí”. Efectivamente, la opción estaba, aunque no fuera la correcta. ¡Dale al play y descubre por qué será un momento viral!