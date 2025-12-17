Surrealista
"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo
La invitada ha dado el visto bueno inicialmente a uno de los productos que ha traído el colaborador... pero ha tardado poco en retirar su aprobación.
Cristina Pedroche ha visitado El Hormiguero para adelantar cómo está viviendo sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote. Como ya es tradición, la presentadora ha mantenido el suspense en torno al gran enigma de cada año: el vestido con el que sorprenderá en Nochevieja.
Antes de concluir con la visita de la invitada, Pablo Motos ha dado la bienvenida a El Monaguillo que, como no podía ser de otra manera, ha tratado de impresionar a Cristina con sus inventos de Japón.
Lo primero que ha mostrado han sido unas gafas humidificadoras, algo que no ha convencido ni al presentador ni a la madrileña. Sin embargo, la goma para entrenar los pies sí ha tenido el visto bueno de Pedroche... pero rápidamente ha perdido la aprobación al ver cómo se utilizaba.
