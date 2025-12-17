"Esto me va a gustar": Cristina Pedroche da el visto bueno a los inventos de Japón de El Monaguillo

Cristina Pedroche ha visitado El Hormiguero para adelantar cómo está viviendo sus duodécimas Campanadas junto a Alberto Chicote. Como ya es tradición, la presentadora ha mantenido el suspense en torno al gran enigma de cada año: el vestido con el que sorprenderá en Nochevieja.

Antes de concluir con la visita de la invitada, Pablo Motos ha dado la bienvenida a El Monaguillo que, como no podía ser de otra manera, ha tratado de impresionar a Cristina con sus inventos de Japón.

Lo primero que ha mostrado han sido unas gafas humidificadoras, algo que no ha convencido ni al presentador ni a la madrileña. Sin embargo, la goma para entrenar los pies sí ha tenido el visto bueno de Pedroche... pero rápidamente ha perdido la aprobación al ver cómo se utilizaba.