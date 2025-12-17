¡Baby boom en Pasapalabra! Thais Blume, Antonio Velázquez... ¿y Manu también?

Roberto Leal ha ido se sobresalto en sobresalto con los invitados que han llegado en este programa a Pasapalabra. Hacía mucho que Thais Blume no visitaba el plató y la actriz ha sorprendido al presentador con el motivo: fue madre hace un año. Aprovechando la conversación, Antonio Velázquez también ha dejado su propio titular: “Voy a ser padre”.

Viendo que el inicio de la tarde se estaba convirtiendo en un baby boom inesperado, Roberto ha preferido aclarar: “Yo ya me planté”. Después, ha felicitado al actor, cuyo bebé llegará en enero. Ha dado la casualidad de que las noticias sobre la natalidad se han centrado en el equipo de Manu, que ha recuperado el color naranja tras su victoria en el pasado Rosco.

Roberto tenía preparada la pregunta para el concursante, temiendo que fuera a dar su propia exclusiva sobre la paternidad. El madrileño se ha adelantado y, además, tenía preparada una respuesta perfecta: “Se está gestando el bote”. ¡No te pierdas en el vídeo el baby boom con el que ha empezado el programa!