Canta, gana y hace pleno: Paula Gallego sale por ‘La ventanita’ grande en su estreno en Pasapalabra

Roberto Leal pedía “cuidado” a Antonio Velázquez en La Pista porque se enfrentaba a Paula Gallego, una debutante en Pasapalabra y, por lo tanto, en la prueba musical. El presentador sabe que la suerte del debutante suele cumplirse, mientras que el actor ha sido sincero al aventurar que sería un rival fácil: “Yo llevo no sé cuántos años y aquí no doy ni una”.

Por lo tanto, Paula partía como favorita pese a su estreno… y se han cumplido esos pronósticos. La actriz ha demostrado buenísimos reflejos con el pulsador y, además, ha reconocido la canción con el primer fragmento. Su sonrisa la ha delatado, como bien ha visto Roberto: “Se la sabe, puede salir por la puerta grande”. Ella más bien ha abierto ‘La ventanita’ y, además, cantando.

Mejor no lo ha podido hacer Paula. Ha hecho pleno y, además, con su acierto ha completado el triplete de triunfos musicales en el equipo de Rosa. ¡Revive este momentazo en el vídeo!