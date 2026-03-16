Clara Garrido presume de ‘Maneras de vivir’ y debuta en La Pista con victoria

El nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra cuenta con una debutante. Se trata de Clara Garrido, que comparte visita con Gorka Otxoa, Fele Martínez y Cristina Medina. Por lo tanto, ha vivido su primer duelo en La Pista, que ha sido precisamente un cara a cara entre actrices.

Las dos invitadas han viajado musicalmente al año 1981. Con el primer fragmento, Cristina se ha concentrado al máximo, incluso ha cerrado los ojos para hacer memoria, pero no ha logrado dar con la canción. Ha sido justo el tema que no ha reconocido de los tres duelos, ya que habría acertado ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán y ‘Bad’ de Michael Jackson. ¡Hasta ha presumido de saber hacer el moonwalk!

El duelo se ha resuelto con el título con otras palabras que les ha dado Roberto Leal. Clara ha estado más rápida con el pulsador y se ha dado cuenta de que se trataba de ‘Maneras de vivir’. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!